За полгода Германия отказала в предоставлении убежища 570 украинцам

Об этом говорится в опубликованном ответе федерального правительства на запрос депутатов Бундестага от фракции "Союз 90"/Зеленые, сообщает украинская редакция "Немецкой волны" со ссылкой на информагентство KNA.

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За полгода 1292 заявления были рассмотрены, тогда как по состоянию на конец июня на рассмотрении Федерального ведомства по вопросам беженцев и миграции остается 6 299 заявлений украинцев о предоставлении убежища. В десяти случаях немецкие чиновники признали украинцев беженцами, тогда как количество отклоненных заявлений составило 570, говорится в документе. С января по май 107 украинских граждан были депортированы.

В 2014 году украинцы подали 2703 заявления на предоставление убежища, в 2015 году - еще около 4400. По данным издания Frankfurter Rundschau, в прошлом году только в 5,3% заявлений принято положительное решение о предоставлении убежища украинцам.