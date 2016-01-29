В Польше предлагают предоставить украинцам право на постоянное проживание

Об этом сообщает Польское радио.

Отмечается, что речь идет прежде всего об украинцах, но также – белорусах и вьетнамцах. Чтобы сохранить прежние темпы экономического роста, Польша должна к 2050 году принять 5 миллионов иммигрантов.

Председатель Ассоциации предпринимателей и работодателей Цезари Казьмерчак подчеркивает, что в нынешней ситуации лучше всего обратиться к украинцам. Их число в Польше оценивают даже на один миллион. «Это эмигрант высочайшего класса, не надо его учить языку, не нужно давать ему квартиры, не надо учить его профессии. Они сами очень хорошо справляются», – сказал Цезарий Казьмерчак.

Читайте такжеУкраинцы не изменили свои вкусы: больше всего симпатизируют Польше, а наиболее негативно относятся к РФ

Томаш Баран из исследовательского отделения Maison/Панель Ariadna, который провел исследование на тему права постоянного пребывания для украинцев, сообщил, что такую возможность поддерживают аж 52 процента опрашиваемых.

«Положительно на отношение к ним влияет ситуация, когда Польша, в каком-то смысле, так сказать, имеет выбор: принять мигрантов из совсем другого культурного пространства – например, из Африки или Сирии, о которых в СМИ идет информация, что они приезжают, чтобы жить на социальную помощь и надо финансировать их содержание. Или украинцев, которые уже в Польше есть и работают», – сказал Томаш Баран.

Читайте такжеПоляки более рады искателям убежища из Украины, чем из Африки и Ближнего Востока - опрос

По данным Ассоциации предпринимателей и работодателей, почти миллион иммигрантов из Украины принесет государственному бюджету Польши в масштабе года прибыли в размере от 7 до 9 миллиардов злотых.