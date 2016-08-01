В Днепре автомобиль патрульной полиции попал в ДТП (фото)
21:27, 01 августа 2016Общество
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1 августа около 0:30 на перекрестке улиц Ширшова и Харьковской в Днепре произошло ДТП.
Полиция не уступила Daewoo проезд по главной дороге / 056.ua
Как сообщает 056.ua, автомобиль патрульной полиции Toyota Prius c бортовым номером 0208, двигаясь по улице Харьковской, не предоставил преимущество автомобилю Daewoo Nexia, который двигался по главной дороге, в следствии чего произошло ДТП.
В Daewoo находился пассажир, который во время столкновения разбил головой лобовое стекло.
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У водителя патрульного автомобиля отсутствовал оригинал свидетельства о регистрации транспортного средства.
"Активисты ОО "Дорожня варта" требовали полицейских составить постанановление об административном правонарушении, но полицейские в очередной раз "отмазали" своего", - сообщает местное СМИ.
Серьезных повреждений машины не получили / 056.ua
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