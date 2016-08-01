В Днепре автомобиль патрульной полиции попал в ДТП (фото)

Как сообщает 056.ua, автомобиль патрульной полиции Toyota Prius c бортовым номером 0208, двигаясь по улице Харьковской, не предоставил преимущество автомобилю Daewoo Nexia, который двигался по главной дороге, в следствии чего произошло ДТП.

В Daewoo находился пассажир, который во время столкновения разбил головой лобовое стекло.

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У водителя патрульного автомобиля отсутствовал оригинал свидетельства о регистрации транспортного средства.

"Активисты ОО "Дорожня варта" требовали полицейских составить постанановление об административном правонарушении, но полицейские в очередной раз "отмазали" своего", - сообщает местное СМИ.