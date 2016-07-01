"На местах не очень хорошо": Деканоидзе рассказала о состоянии коррупции в Нацполиции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам во время мероприятий по случаю 95-й годовщины создания Национальной академии внутренних дел в Киеве.

«Пока о конечных результатах (работы Нацполиции – УНИАН) рано говорить, но самое главное, что люди нам доверяют, и 46% (уровня доверия населения к полиции - УНИАН) – очень серьезный рост с 6-7%, который был у милиции. Но 46% - это не 90%, так что мы будем работать. Самое главное, чтобы у нас была и поддержка, и политическая воля для того, чтобы Нацполиция была и оборудована нормально, чтобы у каждого полицейского (патрульного) был бензин, машина», - заявила Деканоидзе.

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«Самое главное, то, что меня очень сильно волнует, это упразднить коррупцию из Нацполиции, потому что, несмотря на то, что у нас доверие есть, последние социологические опросы показывают, что на местах не очень все хорошо. Соцопрос показывает, что до сих пор есть вымогательство от бизнеса со стороны правоохранительных органов», - сказала Деканоидзе.

По ее словам, «конечный результат будет тогда, когда каждый гражданин Украины скажет, что полиция нас только защищает и ничего не вымогает».