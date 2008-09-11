Эксперты так и не объяснили, отчего умер подросток из Краматорска

Смерть подростка из Краматорска Донецкой области не могла вызвать прививка от кори и краснухи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции “Смерть подростка в Краматорске: профессиональный медицинский диагноз ставят врачи, а не политики” заявила группа ведущих украинских медиков – инфекционистов, иммунологов, токсикологов и гематологов.

Специалист по инфекционным заболеваниям и иммунизации Бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Украине Екатерина БУЛАВИНОВА опровергла большинство аргументов, которые звучали в последнее время от противников вакцинации, назвав их “спекуляциями вокруг смерти Антона Тищенко”.

Это, по ее словам, в первую очередь, относиться к диагнозу “тромбоцетопения” и “кульминантная корь”, которые применяют в СМИ многие спикеры, а также политики.

“Специалисты в этой области утверждают, что последствия от тромбоцетопении наступают через 14 дней (самое раннее – на 6 сутки), а больной умер в первые сутки. Протекает эта болезнь безсимптомно и обнаруживается случайно, во время других анализов. Также нигде в мире не описано ни одного случая о наступлении тромбоцетопении после вакцинации”, - отметила Е.БУЛАВИНОВА.

По словам специалиста Бюро ВОЗ, украинские ученые обращались к ведущим зарубежным инфекционистам относительно того, может ли коресодержащая вакцина вызвать кульминантную корь.

“Они засвидетельствовали, что в мировой медицинской литературе не зафиксировано ни одного подобного случая. Мало того, зарубежные эксперты просили предоставить ссылки и данные, на основе которых Антону Тищенко был поставлен диагноз “кульминантная корь”, - сказала Е.БУЛАВИНОВА.

Она обратила внимание на то, что все осложнения после вакцинации связаны с размножением вируса, который размножается лишь по прошествию нескольких дней. “В данном же случае речь идет о смерти больного в течении 24 часов. Ни вирус кори, ни вирус краснухи не размножаются за несколько часов”, - отметила Е.БУЛАВИНОВА.

Заведующая отделения гематологии детского возраста Института гематологии и трансфузиологии АМН Украины Вера ДРОЗДОВА заметила, что ее, как специалиста, очень удивило, что в СМИ говорили о смерти Антона Тищенко вследствие тромбоцетопении.

“Но при вскрытии кровоизлияния не выявили. А тромбоцетопиническая пурпура чревата именно риском кровотечения. Если мы говорим о летальном исходе, это должно быть массивное кровотечение (самые опасные – мозговые или желудочно-кишечные). Замечу также, что тромбоцетопеническая пурпура не может быть самостоятельным заболеванием, она сопровождает аутоимунные болезни – артрит, диабет, волчанку и другие”, - отметила В.ДРОЗДОВА.

Следующим аспектом спекуляций вокруг кампании вакцинации против кори и краснухи в Украине Е.БУЛАВИНОВА назвала тему иммунитета. “В нашей стране бытует стереотип, что если вакцинировать человека много раз - это убивает его иммунитет. Но в доказательной медицине вы не найдете этому подтверждения, в мировой практике это нигде не описано”, - утверждает она.

Е.БУЛАВИНОВА убеждена, что если вакцинировать человека второй-третий раз, это будет провоцировать его иммунитет, чтобы он работал еще сильнее.

Она обратила внимание, что паталогоанатомические исследования не доступны экспертам – они арестованы Генеральной прокуратурой.

Заведующий кафедрой детской анестезиологии и интенсивной терапии НМАПО им. П.Л.Шупика профессор Геннадий БЕЛЕБЕЗЬЕВ заметил, что события, связанные с гибелью подростка, имели «стремительно-трагическое течение - прививка была сделана в 12, а плохо стало ребенку уже в 17.00». Он констатировал также тот факт, что врач-реаниматолог, которого пригласили из «взрослого» отделения, действовал не совсем адекватно. «Его смутила увеличивающаяся сыпь на теле. Он не подумал, что это мог быть шок. Хотя я не уверен, что, если бы противошоковая терапия была применена в полной мере, подросток бы выжил. При вскрытии тела обнаружили серьезные нарушение в организме - у ребенка были все предпосылки для особо тяжелого течения заболеваний», - сказал Г.БЕЛЕБЕЗЬЕВ.

Как сообщал УНИАН, в Украине, начиная с 26 мая, должна была быть проведена массовая вакцинация граждан в возрасте от 16 до 29 лет от кори и краснухи.

13 мая старшеклассник из Краматорска А.Тищенко после прививки от кори и краснухи, сделанной накануне, умер в реанимации. В течение 15 мая в Краматорске с жалобами на ухудшение самочувствия в детскую городскую больницу обратились 18 детей, которые были вакцинированы от кори и краснухи.