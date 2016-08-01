В четырех районах Днепра 2 августа не будет света

Об этом сообщает телеканал 34 со ссылкой на пресс-службу "ДТЭК Днепрооблэнерго".

В частности, света не будет в таких районах: Самарский, Шевченковский, Чечеловский и Новокадакский.

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине снова декоммунизуют названия улиц.