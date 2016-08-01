В четырех районах Днепра 2 августа не будет света
10:29, 01 августа 2016Общество
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В Днепре из-за проведения ремонтных работ в некоторых районах города отключат подачу электроэнергии завтра.
forumdaily.com
Об этом сообщает телеканал 34 со ссылкой на пресс-службу "ДТЭК Днепрооблэнерго".
В частности, света не будет в таких районах: Самарский, Шевченковский, Чечеловский и Новокадакский.
Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине снова декоммунизуют названия улиц.
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