В четырех районах Днепра 2 августа не будет света

10:29, 01 августа 2016
Общество
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В Днепре из-за проведения ремонтных работ в некоторых районах города отключат подачу электроэнергии завтра.

forumdaily.com

Об этом сообщает телеканал 34 со ссылкой на пресс-службу "ДТЭК Днепрооблэнерго".

В частности, света не будет в таких районах: Самарский, Шевченковский, Чечеловский и Новокадакский.

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине снова декоммунизуют названия улиц.

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