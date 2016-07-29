На Днепропетровщине снова декоммунизуют названия улиц

Жители одной из улиц Павлограда на общественных слушаниях приняли решение переименовать одну из декомунізованих улиц, назвав ее улицей Счастью, - передает Depo.ua.

"Таким образом, улицу Бабушкина за последние полгода второй раз переименовывают. Сначала, в рамках декоммунизации распоряжением городского головы ей присвоили имя Григория Бораковского - украинского драматурга", - говорится в сообщении.

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А на ближайшей сессии депутаты будут голосовать за то, чтобы переименовать эту улицу в улицу Счастья. Такое решение приняли местные жители на общественных слушаниях.

Как сообщал УНИАН, 14 июля Верховная Рада приняла постановление "О приведении названия города Кировоград Кировоградской области в соответствие с требованиями Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики".

В соответствии с постановлением № 4222 город Кировоград переименован в город Кропивницкий.