В Виннице конкурсная комиссия определила, кто из переселенцев получит деньги ЕС на собственное дело

Как сообщает пресс-служба Винницкой ОГА, во время заседания конкурсная комиссия во главе с первым заместителем председателя облгосадминистрации Андреем Гыжко заслушала бизнес-планы предпринимателей из числа переселенцев и определяла - кто из них получит компенсацию на развитие собственного дела в рамках проекта ЕС.

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Во время заседания первый заместитель председателя Винницкой облгосадминистрации Андрей Гыжко подчеркнул: «После проведенных консультаций с общественными организациями и переселенцами, которые отмечали, что особенно актуальным вопросом на сегодня для них является получение компенсации на покупку оборудования для собственного дела, Департаментом регионального экономического развития облгосадминистрации были подготовлены соответствующие предложения по расширению механизмов финансовой помощи переселенцам в рамках проекта ЕС «Центр адаптации переселенцев и предпринимателей из зоны АТО и Крыма в Винницкой области» и направлены в представительство ЕС. Предложенные изменения были согласованы и предприниматели из числа переселенцев смогут получить компенсацию за приобретенное оборудование и другие основные средства. Соответственно, в течение июня 2016 года проводился конкурс бизнес-планов, в рамках которого переселенцы подавали документы для получения компенсации на восстановления, расширения или начала собственного дела. Следовательно, 19 и 22 июля т.г. проведение заседания конкурсной комиссии, где и будет определяться - кто из бизнес-переселенцев получит финансовую помощь в виде компенсации на собственное дело в рамках проекта».

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В конкурсную комиссии, которая состоит из 9 человек , входят представители координатора проекта и общественных организаций, занимающихся проблемами переселенцев. При этом, объем оказанной финансовой поддержки будет зависеть от количества созданных рабочих мест и соответствия вида хозяйственной деятельности приоритетным направлениям, определенным грантовой соглашением.

«В целом, за время проведения конкурса, переселенцами было подано 39 заявок на общую сумму, значительно превышающую запланированную проектом. Окончательные результаты и список тех, кто победил в конкурсе будут известны после 22 июля т.г. после проведения обоих заседаний конкурсной комиссии», - добавил Андрей Гыжко.