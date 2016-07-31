В Одессе во время драки получил ранение не нацгвардеец, а участник конфликта - полиция

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в области, 30 июля возле Центрального парка культуры и отдыха им. Тараса Шевченко между правоохранителями и группой мужчин произошла драка, во время которой получил ранение 26-летний мужчина, не имеющий отношения к Нацгвардии.

Читайте такжеВ Одессе в результате стрельбы ранен военнослужащий Нацгвардии«По результатам дополнительной проверки обстоятельств указанного инцидента установлено, что ранение получил 26-летний гражданин, который был участником конфликта. Ни один из бойцов Нацгвардии ранен не был», - отметили в главке.

Также в отношении задержанного стрелка возбуждено уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 30 июля в Одессе возле парка Шевченко четверо бойцов Национальной гвардии несли службу по охране публичной безопасности и порядка на улицах Одессы. Между ними и группой из трех молодых людей возникла ссора, которая переросла в драку. Во время последней 29-летний житель Одесской области достал стартовый пистолет, переделанный под травматическое оружие, и произвел несколько выстрелов. Тогда сообщалось, что пострадал 26-летний военнослужащий Национальной гвардии.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса ("хулиганство"). Стрелявший задержан.