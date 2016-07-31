В Одессе завтра откроется вербовочный центр ВМС ВСУ
16:26, 31 июля 2016Общество
1385 0
В Одессе завтра откроется вербовочный центр Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Цель создания вербовочного центра ВМС - повышение темпов комплектования кораблей \ Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в пресс-центре ВМС ВСУ, 1 августа в Одессе состоится открытие вербовочного центра Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Офис расположен в помещении бюро пропусков штаба командования ВМС.
Читайте такжеУ святкуванні Дня ВМС візьмуть участь 15 бойових кораблів та суденОтмечается, что основная цель создания вербовочного центра ВМС - повышение темпов комплектования кораблей и воинских частей национального флота военнослужащими военной службы по контракту.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter