В Одессе завтра откроется вербовочный центр ВМС ВСУ

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ВМС ВСУ, 1 августа в Одессе состоится открытие вербовочного центра Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Офис расположен в помещении бюро пропусков штаба командования ВМС.

Читайте такжеУ святкуванні Дня ВМС візьмуть участь 15 бойових кораблів та суденОтмечается, что основная цель создания вербовочного центра ВМС - повышение темпов комплектования кораблей и воинских частей национального флота военнослужащими военной службы по контракту.