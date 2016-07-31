ДТП с украинцами в Норвегии: СМИ рассказали подробности аварии

Двое человек, рассказали в норвежской полиции, получили серьезные травмы, передает Associated Press.

Инцидент произошел возле норвежского города Олесунн в 550 километрах от Осло. Автобус ехал по горной дороге и упал с 6-метровой высоты. Дорога вела к одному из наиболее посещаемых туристами мест Норвегии - Гейрангер-фьорд, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По данным норвежских СМИ, погиб украинский тренер. Его имя не называется.

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Департамент консульской службы также открыл горячую линию посольства Украины в Норвегии. "Для оперативной связи включена горячая линия посольства Украины в Норвегии +4796869801 и МИД Украины +380442381657", - говорится в сообщении.

Причина аварии пока неизвестна.

Как сообщал УНИАН, в Норвегии 30 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса с украинцами. Всего, по данным полиции, в автобусе находился 41 человек, все они, в том числе водитель и руководитель группы – граждане Украины.