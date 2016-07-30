В Норвегии разбился автобус с украинцами: один человек погиб, 10 ранены (фото)

В Норвегии сегодня, 30 июля, в 18:00 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса с украинцами.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Департамент консульской службы МИД со ссылкой на Посольство Украины в Королевстве Норвегия.

Один человек погиб, от 8 до 10 пассажиров получили тяжелые травмы и уже доставлены в больницу, говорится в сообщении.

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Другие члены группы размещаются в ближайших отелях.

Всего, по данным полиции, в автобусе находился 41 человек, все они, в том числе водитель и руководитель группы – граждане Украины.

На месте ДТП находится вертолет и машины скорой помощи, пожарные.

Посольство держит развитие ситуации на контроле, поддерживает постоянный контакт с руководителем группы, туроператором и представителями правоохранительных органов, добавили в МИД.