"Троицкий" разберут к 15 октября, обещает Черновецкий

Демонтаж наземной части торгово-развлекательного центра «Троицкий» на площади перед Национальным спортивным комплексом «Олимпийский» в Киеве завершится до 15 октября.

Об этом заявил сегодня Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ в ходе выездного совещания по проверке демонтажа недостроенного объекта, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Пока выполнено 50% объема демонтажных работ.

«Работы по демонтажу будут завершены в соответствии с графиком, до 15 октября», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ. Он напомнил, что на это из городского бюджета выделено 28 млн. грн.

Городской председатель отметил, что работы по демонтажу были возобновлены 19 июля в 8.00 - тогда Министерство юстиции отозвало исковое заявление к Хозяйственному суду, которым обжаловало соглашение о демонтаже наземной части торгово-развлекательного центра между компанией «Юджин», КГГА и Государственным управлением делами.

Как сообщал УНИАН, демонтаж ТРЦ «Троицкий» начался по настоянию УЕФА, которое заявило о невозможности проведения на НСК “Олимпийский” матчей Евро-2012, если не будет обеспечена безопасность болельщиков и их свободное передвижение на площади перед стадионом.

Демонтаж «Троицкого» начали как аварийные работы 20 марта с.г. Однако Министерство регионального развития и строительства Украины запретило сносить ТРЦ “Троицкий” без проектной документации, и работы были остановлены.

1 июля ОАО «Киевметрострой» опять начало работы по демонтажу «Троицкого», и тогда первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО пообещал, что здание будет снесено через 100 дней. Вместе с тем, работы вновь были остановлены из-за отсутствия документов относительно договоренностей о компенсации застройщику от снесения здания перед НСК «Олимпийский». После официального оформления этих бумаг 19 июля в Киеве снова начались работы по демонтажу.