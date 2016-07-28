В Днепре ликвидирован цех по производству контрафактной косметики известных марок

В Днепре сотрудники управления защиты экономики Нацполиции в области (УЗЭ) ликвидировали нелегальный цех по производству косметических средств – шампуней, жидкого мыла и масок для лица, подделанных под известные бренды.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе УЗЭ, в ходе обысков 27 июля правоохранители изъяли контрафактной продукции на 0,7 миллиона гривень.

Согласно сообщению, 31-летний предприниматель организовал нелегальное производство в арендованном помещении в частном секторе, а в дальнейшем реализовывал поддельную продукцию через торговые точки города.

Производственные мощности цеха составляли около 2 тысячи бутылок готовой продукции в месяц стоимостью 0,2 миллиона гривень.

Следственным отделом Октябрьского (Соборного) отдела Национальной полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения в преступлении организатору нелегального бизнеса.