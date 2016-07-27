В СНБО рассказали о "российском следе" в хакерских атаках на украинские компании





Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом сказал руководитель Службы по вопросам информационной безопасности аппарата СНБО Валентин Петров в интервью немецкому телеканалу ZDF.

«Это был процесс, длившийся не менее полугода, в результате которого были поражены не только украинские энергетические компании - это была лишь верхушка айсберга - был поражен также ряд других крупных предприятий, а также один из национальных телеканалов», - отметил он.

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По словам Петрова, украинские специалисты обнаружили, что следы хакерских атак, которые были совершены на украинские энергетические предприятия, ведут к российским серверам, «и есть все признаки участия российских программистов в разработке различных систем для этого».

«Отечественные криминалисты во время анализа вируса выявили большую вероятность того, что вирус был создан и имел все настройки для работы с кириллическим алфавитом», - сообщил он. Петров также добавил, что прообраз вируса, который применялся против энергетических компаний Украины, в 2007 году активно распространялся на одном из компьютерных форумов россиянином.

«Он распространял на специализированном форуме программу, которая позже стала вирусом для поражения украинских компаний. То есть за созданием и происхождением этого вируса стоит российский гражданин», - сказал Петров.

Кроме того, по его мнению, подтверждением того, что вирус был подготовлен и запущен именно с территории РФ является факт, что временные настройки на компьютере, на котором создали этот вирус, совпадают с часовым поясом Москвы и Санкт-Петербурга.

«Россия сегодня стремится возродить свое геополитическое величие, и поэтому она вынуждена прибегать к различным асимметричным способам, в частности, к пропаганде и киберугрозам. Те события, которые произошли в Украине, направлены прежде всего не против Украины, это - демонстрация потенциальных возможностей России для Запада», - подчеркнул Петров.

«Атаки на энергетические компании - это тревожный звонок для нас, но еще более тревожный звонок для стран Европы и тех стран, где информационные технологии намного лучше развиты, чем в Украине. Российская кибернетическая атака имела демонстративную задачу - показать наличие кибернетического оружия, которое ставит под угрозу безопасность стран Запада», - добавил Петров.