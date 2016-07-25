Суд арестовал начальника таможенного поста аэропорта "Киев", задержанного на взятке

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Указанному лицу сообщено о подозрении по ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды).

Также решается вопрос о его отстранении от занимаемой должности, проинформировали в прокуратуре.

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Как сообщал УНИАН, начальника отдела таможенного поста «Аэропорт «Киев» (Жуляны) задержали 21 июля сразу после получения взятки в размере 3 тысячи долларов.

Указанные средства он требовал от гражданина за перемещение подакцизного товара через госграницу вне таможенным контролем.