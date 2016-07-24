Полиция начала служебное расследование по факту обнародования в СМИ видео с места убийства Шеремета - Деканоидзе

Об этом глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе заявила в эфире телеканала "112 Украина".

"Мы разбираемся. Во-первых, если оно (видео) попало от правоохранителей, мы на этот счет обязательно проведем служебное расследование, оно уже начато. Вчера я дала команду начальнику полиции Киева, чтобы начать служебное расследование. Второе, я хочу сказать, что если какая-то информация о ходе расследования попадает в СМИ, то это означает, что следствие автоматически идет обратно. Каждая публичная информация, которая составляет детали следствия, и люди ее обсуждают, - это мешает следствию", - подчеркнула Деканоидзе.

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По словам главы Нацполиции, главное задание - объективное и оперативное расследование резонансного дела.

"Наша самая главная задача и ответственность – расследовать это дело объективно и как можно скорее. Так что вот такие "сливы" информации очень мешают следствию", - сказала Деканоидзе.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко пообещал с позором уволить правоохранителей, которые "слили" видео из материалов следствия относительно убийства Шеремета.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб 20 июля в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Елене Притуле, но ее в машине не было.

Полиция квалифицирует гибель журналиста как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. К расследованию убийства подключились специалисты ФБР США.

22 июля в СМИ появилось видео с камер наблюдения, из которого видно, как мужчина и женщина минируют автомобиль Притулы.