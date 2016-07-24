На Львовщине дом семьи бойца АТО обокрали во время его похорон
Во Львовской области дом семьи участника антитеррористической операции Александра Швеца обокрали во время его похорон, одного злоумышленника уже задержали.
Об этом председатель Львовской ОГА Олег Синютка сообщил в Facebook.
«Большая беда, когда гибнут наши солдаты. Но есть такие вещи, которые выходят за пределы здравого смысла и человечности. Во время прощания с героем Александром Швецом, воином АТО из города Золочева, злоумышленники обокрали дом его семьи. Настоящие подонки, извините, но по-другому их назвать не могу. Правоохранители, к их чести, сработали быстро - первого злоумышленника уже задержали», - сообщил Синютка.
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Со Швецом прощались 22 июля во львовском гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Похоронили бойца с воинскими почестями на поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове.
Швец - известный адвокат из города Золочев, погиб в зоне АТО 18 июля во время вражеских обстрелов между Зайцево и Майорском в Донецкой области. Вследствие обстрелов погибли четверо бойцов, еще трое получили ранения.
58-летний капитан Швец пошел защищать Украину добровольцем. Служил в 53-й механизированной бригаде. Уроженец Золочевского района Львовской области.
У погибшего остались трое взрослых детей.