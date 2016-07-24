На Львовщине дом семьи бойца АТО обокрали во время его похорон

Об этом председатель Львовской ОГА Олег Синютка сообщил в Facebook.

«Большая беда, когда гибнут наши солдаты. Но есть такие вещи, которые выходят за пределы здравого смысла и человечности. Во время прощания с героем Александром Швецом, воином АТО из города Золочева, злоумышленники обокрали дом его семьи. Настоящие подонки, извините, но по-другому их назвать не могу. Правоохранители, к их чести, сработали быстро - первого злоумышленника уже задержали», - сообщил Синютка.

Читайте такжеВ Одесской области простились с морским пехотинцем, погибшим при обстреле Широкино

Со Швецом прощались 22 июля во львовском гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла. Похоронили бойца с воинскими почестями на поле почетных захоронений Лычаковского кладбища во Львове.

Швец - известный адвокат из города Золочев, погиб в зоне АТО 18 июля во время вражеских обстрелов между Зайцево и Майорском в Донецкой области. Вследствие обстрелов погибли четверо бойцов, еще трое получили ранения.

58-летний капитан Швец пошел защищать Украину добровольцем. Служил в 53-й механизированной бригаде. Уроженец Золочевского района Львовской области.

У погибшего остались трое взрослых детей.