Бориспольский горсовет запретил проход через город участников "крестного хода"
Бориспольский городской совет принял решение "О запрете Крестного хода мира Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) через город Борисполь".
Как отмечается в сообщении горсовета в Facebook, такое решение принято "с целью избежания провокаций, межконфессиональных конфликтов, массовых беспорядков, недопущения транспортного коллапса".
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Кроме того, согласно сообщению, правоохранительным органам города Борисполя поручено обеспечить общественный порядок и безопасность жителей города.
Напомним, в начале июля в Тернопольской и Донецкой областях стартовал «крестный ход за мир», организованный УПЦ МП.
Участники шествия в конце июля планируют прибыть в Киев. 11 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал правоохранительные органы не допустить провокаций в Киеве со стороны некоторых участников «крестного хода».