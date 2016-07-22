Бориспольский горсовет запретил проход через город участников "крестного хода"

Как отмечается в сообщении горсовета в Facebook, такое решение принято "с целью избежания провокаций, межконфессиональных конфликтов, массовых беспорядков, недопущения транспортного коллапса".

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Кроме того, согласно сообщению, правоохранительным органам города Борисполя поручено обеспечить общественный порядок и безопасность жителей города.

Напомним, в начале июля в Тернопольской и Донецкой областях стартовал «крестный ход за мир», организованный УПЦ МП.

Участники шествия в конце июля планируют прибыть в Киев. 11 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал правоохранительные органы не допустить провокаций в Киеве со стороны некоторых участников «крестного хода».