В Житомире активисты не позволили пройти мимо воинской части "крестному ходу" УПЦ МП

Как передает корреспондент УНИАН, участие в протестной акции на окраине Житомира приняли более 100 человек.

Они на 30 минут перекрыли движение трассы «Житомир-Черновцы», чтобы не пропустить «крестный ход» по улице Чудновського.

«Заявку на участие в этой протестной акции в горсовет подали 9 общественных организаций Житомира – «Правый сектор», «Автомайдан Житомира» и другие», - сообщил на акции журналистам первый заместитель Житомирского городского головы Алексей Ясюнецький.

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Журналистам активисты рассказали, что не хотят, чтобы участники «крестного хода» двигались мимо одной из воинских частей на улице Чудновськой, где проходили церемонии прощания с погибшим в антитеррористической операции на востоке Украины.

Когда многолюдный «крестный ход» УПЦ с молитвами приблизился к перекрестку Западного шоссе и дороги «Житомир - Черновцы», активисты перекрыли дорогу, распевая Государственный Гимн Украины и выкрикивая «Слава Украине!», а также критические замечания в адрес участников шествия. На автодороге образовались пробки, движение транспорта было приостановлено.

Участников акции охраняли несколько десятков правоохранителей, на месте происшествия присутствовали также представители власти города и области, руководители силовых ведомств, полицейские. Всего на месте происшествия вместе с участниками «крестного хода» находилось более тысячи человек. Чтобы не допустить столкновения, правоохранители выстроились между участниками «крестного хода» УПЦ МП и активистами.

Представители власти города сообщили журналистам, что конфликта удалось избежать путем компромисса, на который согласились участники «крестного хода» — они изменили свой маршрут и не пошли по улице Чудновського мимо воинской части. «Крестный ход» повернул по Западному шоссе и прошел к Спасо-Преображенскому кафедральному собору УПЦ МП, где будет находиться определенное время, а затем продолжит дальнейшее движение в Киев.

Как сообщал УНИАН, в начале июля в Тернопольской и Донецкой областях стартовал «крестный ход за мир», организованный Украинской православной церковью Московского патриархата. Участники шествия в конце июля планируют прибыть в Киев.

11 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал правоохранительные органы не допустить провокаций в Киеве со стороны некоторых участников «крестного хода».