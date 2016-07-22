"Это не офицер, это – предатель": Полторак прокомментировал задержание заместителя командира 53-й бригады за торговлю боеприпасами

"Поступок заместителя командира 53-й отдельной механизированной бригады, задержанного сегодня при попытке нажиться на продаже вооружения и боеприпасов, должен быть своевременно и объективно расследован", - написал Полторак на своей странице в Facebook.

По его словам, он "лично максимально будет содействовать" расследованию.

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"Считаю, что это не офицер, это – предатель!", - подчеркнул Полторак.

Как сообщал УНИАН, следователи задержали заместителя командира 53 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины за продажу пророссийским боевикам боеприпасов.

Установлено, что этот военный, "в течение июня-июля 2016 года с целью личного обогащения сбыл гражданскому лицу более 5 тыс. единиц боеприпасов (патроны калибра 7,62 мм и 5,45 мм, гранаты РГД-5), за что получил 66 800 грн".