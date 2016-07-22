В Киеве прощаются с журналистом Павлом Шереметом (событие завершено)
В Киеве в Украинском доме продолжается церемония прощания с погибшим журналистом Павлом Шереметом.
Как передает корреспондент УНИАН, попрощаться с погибшим журналистом приходят его коллеги, а также много людей, которые не имеют отношения к журналистике и видели Шеремета только по телевизору.
В фойе Украинского дома, где установлен гроб с покойным, на большом экране демонстрируют фотографии Шеремета.
Также в фойе есть Книга памяти, в которой те, кто пришел проститься с журналистом, вписывают свои слова памяти.
По Крещатику к Украинскому дому продолжают идти люди с цветами, чтобы проститься с Павлом Шереметом.
Похороны журналиста состоятся завтра на его родине - в Минске.
Напомним, Шеремет погиб 20 июля, в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю "Украинской правды" Алене Притуле, однако его в машине не было.
Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.
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Правоохранители рассматривают 4 основные версии: профессиональная деятельность; враждебность в отношениях или личные мотивы; российский след (дестабилизация ситуации в стране); покушение на Притулу.
Журналист последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".