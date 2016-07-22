Порошенко поздравил жителей трех городов со второй годовщиной освобождения от российских боевиков

Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Северодонецка, Лисичанска и Рубежного в Луганской области со второй годовщиной освобождения от российских боевиков.

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