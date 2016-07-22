Порошенко поздравил жителей трех городов со второй годовщиной освобождения от российских боевиков
11:20, 22 июля 2016Общество
1143 0
Президент Украины Петр Порошенко поздравил жителей Северодонецка, Лисичанска и Рубежного в Луганской области со второй годовщиной освобождения от российских боевиков.
Несколько городов Донбасса отмечают годовщину освбождения от боевиков / УНИАН
Об этом говорится в сообщении президента в Twitter.
Читайте такжеВо вторую годовщину освобождения Торецка Аброськин рассказал о задержанных с тех пор боевиках
”Поздравляю жителей Северодонецка, Лисичанска, Рубежного со второй годовщиной освобождения от российских боевиков!”, - написал глава государства.
Вітаю мешканців Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного із другою річницею звільнення від російських бойовиків! pic.twitter.com/hiYZyUjzx4— Петро Порошенко (@poroshenko) July 22, 2016
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter