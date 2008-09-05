Королевская: этот закон облегчит жизнь очень многим предприятиям

Рассмотрев проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам регулирования предпринимательской деятельности», члены парламентского Комитета промышленной и регуляторной политики и предпринимательства рекомендовали депутатам Верховной Рады Украины принять его за основу. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе комитета.

«Принятие этого закона облегчит жизнь очень многим предприятиям: снизится количество проверок, будет открыт доступ к различным формам государственной поддержки», – уверена председатель парламентского комитета Наталья КОРОЛЕВСКАЯ (фракция БЮТ).

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, закон дает возможность существенно расширить круг малых и средних предприятий, так как изменяет критерии их определения. «Кроме того, у предпринимателей появится возможность внедрять высокие технологии, позволяющие увеличить объем производства, а, соответственно, и зарплату», – сообщила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.