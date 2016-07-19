На Львовщине археологи раскопали остатки жилья готов III века нашей эры (фото)
На Львовщине в окрестностях города Броды, в урочище Заставки, археологи нашли жилищно-хозяйственный комплекс вельбарской культуры, вероятность существования которого – середина, вторая половина III века нашей эры.
Как отметил в комментариях руководитель экспедиции, доцент кафедры археологии и специальных отраслей исторической науки Львовского национального университета им. Ивана Франко Ярослав Онищук, комплекс состоял из жилой постройки-землянки с глиняной печкой и двух хозяйственных ям, сообщает ZIK.
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Согласно сообщению, среди артефактов, которые нашли археологи в заполненных сооружениях и в культурном слое, были обломки бронзовых и железных фибул, бронзовая серьга и большое количество фрагментов лепнины и кружальной посуды.
Раскопки проводили студенты-историки ЛНУ им. Ивана Франко в рамках учебной практики. Также частично помогали им в этом члены Бродовской общественной организации «Край» под руководством декана Бродовского деканата УГКЦ отца Богдана Вихря.