Нацсовет вынес предупреждение телеканалу, который транслировал программы с Лепсом и Газмановым

Нарушение украинского законодательства были зафиксированы в вещании телекомпании "Телесеть «Уника-ТВ» (спутниковый телеканал «Планета») и телекомпании «Возрождение ТВ» (спутниковый телеканал «Возрождение»).

«Национальный регулятор применил к вещателям санкцию «объявление предупреждения», - говорится в сообщении пресс-службы Нацсовета.

В частности, телеканал «Планета» в своем эфире транслировал программы с участием лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, - Григория Лепса, Олега Газманова, Льва Лещенко, Натальи Варлей, Стаса Пьехи. Кроме того, регулятор выяснил, что этот телеканал осуществляет вещание в Крыму, в то время, как все украинские вещатели были лишены такой возможности. Поэтому коллегия Нацсовет принял решение обратиться в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств данного факта.

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В свою очередь, в эфире телеканала «Возрождение», согласно сообщению, были зафиксированы признаки нарушения программной концепции и украинского закона о рекламе.

«Национальный совет обратится в государственный орган, уполномоченный применять штрафные санкции в сфере распространения рекламы, - Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей с просьбой принять соответствующие меры», - подытожила пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений к некоторым законов Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины, установив общие критерии для определения аудиовизуальной продукции, которая вредит национальной безопасности Украины. Законом запрещается публичное использование такой продукции и определяются санкции к субъектам хозяйствования, которые будут игнорировать такой запрет.

Нацсовет по телерадиовещанию является конституционным, постоянно действующим коллегиальным органом, целью деятельности которого является надзор за соблюдением законов Украины в сфере телерадиовещания, а также осуществление регуляторных полномочий, предусмотренных этими законами.