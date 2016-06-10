Украинскому телеканалу вынесли предупреждение за трансляцию речи Симоненко о "неонацистах" и "бандеровщине"

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«Национальный совет на заседании 9 июня рассмотрел материалы внеплановой проверки телеканала «Гамма-консалтинг» по трансляции им передач «Опозиційна думка» и «Наголос. Підсумки» с участием Петра Симоненко и объявил предупреждение за нарушения ряда законодательных норм. Названные передачи транслировались в эфире телерадиокомпании 9 марта, 1 апреля и 9 мая 2016 года, некоторые - с повторами», - говорится в сообщении.

По данным регулятора, информация, которая транслировалась в этих телепередачах, способствовала разжиганию национальной вражды, унижала честь и достоинство украинского народа, а также оправдывала преступный характер коммунистического тоталитарного режима. В частности, в высказываниях Симоненко в адрес Украины звучали слова о «правящем режиме убийц», «неофашистах» и «вооруженном перевороте». При этом представители телеканала настаивали на том, что эти высказывания являлись простым оценочным суждением, а потому для более детального их анализа регулятору необходимо было провести специальное лингвистическое и филологическое исследование.

По факту трансляции высказываний, содержащих явные признаки преступления, регулятор принял решение обратиться в правоохранительные органы.

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Как отметили члены Нацсовета, генеральным директором телеканала является Андрей Симоненко – сын лидера запрещенной Коммунистической партии.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Нацсовет по телерадиовещанию назначил внеплановую проверку телеканалу «Гамма-консалтинг» за нарушение украинского закона о декоммунизации.

5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины, которым устанавливаются общие критерии для определения аудиовизуальной продукции, которая вредит национальной безопасности Украины, запрещается публичное использование такой продукции и определяются санкции к субъектам ведения хозяйства, которые будут игнорировать такой запрет.

Нацсовет по телерадиовещанию является конституционным, постоянно действующим коллегиальным органом, целью деятельности которого является надзор за соблюдением законов Украины в сфере телерадиовещания, а также осуществление регуляторных полномочий, предусмотренных этими законами.