Россия ужесточит тарифную политику в отношении товаров с Украины

Россия может ужесточить тарифную политику в отношении товаров, поступающих с территории Украины.

Как передает РИА Новости с посыланием на источник в правительстве РФ, первый вице-премьер России Игорь ШУВАЛОВ дал поручение Минэкономразвития, Минсельхозу, Минпромторгу и Минфину обеспечить защиту российского рынка в связи со вступлением Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО).

"Поручение от 29 августа предусматривает выработку в недельный срок предложений по защите российского рынка в связи со вступлением Украины в ВТО в условиях режима свободной торговли с Россией", - сказал источник агентства.

По его словам, поручение предусматривает возможность использования мер фитосанитарного и ветеринарного контроля, а также других возможных мер в сфере производства и продажи товаров и услуг промышленного и сельскохозяйственного назначения.

Источник в Минэкономразвития подтвердил РИА Новости, что такое поручение есть.

"Работа по данному вопросу ведется", - сказал представитель этого ведомства, отказавшись от других комментариев.

Как сообщал УНИАН, в связи с ситуацией на Кавказе ряд стран высказался против вступления России в ВТО.

31 августа премьер РФ Владимир ПУТИН в интервью программе "Вести недели" заявил, что Россия намерена приостановить некоторые программы в промышленности и сельском хозяйстве в рамках переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО).

"Мы пока членами ВТО не являемся, мы подождем, пока приостановим некоторые из этих программ. Но мы вернемся к ним, как только станем полноправными членами организации", - сказал российский премьер.

"Мы... указывали нашим партнерам на то, что не собираемся присоединяться к Всемирной торговой организации любым способом, любым путем. Мы будем ориентироваться исключительно на интересы и нужды отечественной экономики", - отметил В.ПУТИН.

"Мы никогда не политизировали и не собираемся политизировать экономических отношений с нашими партнерами. Но нам кажется, что они как раз именно этим и занимаются, и очень часто к российской стороне предъявляются необоснованно завышенные требования", - отметил российский премьер.

Напомним, 16 мая 2008 года Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации.