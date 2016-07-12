В ГПУ уверяют, что не объявляли сына Черновецкого в розыск через Интерпол

Об этом радио "Свобода" заявили пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган и представитель МВД Артем Шевченко. "Я поинтересовался у украинского бюро Интерпола. Украинское бюро Интерпола никакой информации от своих коллег за рубежом не имеет и подтвердил, что этого человека не было в перечне разыскиваемых украинских граждан. То есть украинское правосудие не объявляло его в розыск по каналам Интерпола", – сказал Артем Шевченко.

По его словам, все "внешние коммуникации об экстрадиции, если для этого есть правовые основания, ведет Генеральная прокуратура Украины".

Читайте такжеВ Барселоне по подозрению в отмывании денег задержали сына Черновецкого - СМИ

Со своей стороны, Лариса Сарган сообщила, что Генпрокуратура не комментирует ситуацию с сыном Черновецкого и выясняет информацию. "Нет у нас информации. Он у нас не был в розыске в Интерполе, поэтому мы пока не комментируем ситуацию. Выясняем", – сказал она.

Как сообщал УНИАН,12 июля испанское издание El Mundo сообщило, что в Барселоне в результате спецоперации местных силовиков по подозрению в участии в криминальной организации и отмывании денег задержали 11 человек, среди которых и сын бывшего мэра Киева Леонида Черновецкого Степан.

По сообщению, среди задержанных в основном украинцы и россияне, проживающие в Барселоне.

Задержанных также подозревают в подделке официальных документов и налоговых махинациях.