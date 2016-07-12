Бывший охранник Захарченко, который расстрелял "своих": в полиции рассказали о сдавшемся пограничникам россиянине

Россиянин, который сам сдался украинским пограничникам и стремился "покаяться" в своих преступлениях, работал охранником главаря террористической группировки "ДНР" Александра Захарченко. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

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Полицейские установили, что в мае 2015 - марте 2016 года мужчина воевал в составе "республиканской гвардии", принимал участие в боевых действиях под поселком Широкино и работал в личной охране "главы" псевдореспублики Захарченко.

С марта по апрель 2016 года входил в состав НВФ "батальон "Патриот".

Со слов задержанного, 9 июля, в Донецке он был избит сотрудниками "полиции ДНР", после чего взял дома автомат Калашникова и расстрелял двух "работников полиции" Пролетарского РО. Потом сбежал из Донецка, где жил в последнее время.

"Факт предварительно квалифицирован по ч.2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований" Уголовного кодекса Украины. Расследование проводит ОП Марьинский", - добавили в полиции.

Как сообщалось, 29-летний гражданин РФ, зарегистрированный в Южной Осетии, самостоятельно вышел на КПВВ Марьинка и был доставлен в отделение полиции. Мужчина находился в составе НЗФ "Восток" с августа 2014 года до мая 2016 года. В начале "нес службу" в городе Ясиноватая, дежурил на блокпосте в Луганской области.