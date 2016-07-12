Воевавший на стороне "ДНР" россиянин сам пришел к украинским пограничникам "покаяться" в преступлениях (видео)

10:22, 12 июля 2016
Война
8855 0

На контрольном посту "Марьинка" в Донецкой области пограничники задержали гражданина России, который воевал в составе "ДНР". 

боевик Восток / скриншот

Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

В ходе проверки у 30-летнего мужчины нашли также паспорт непризнанного государства Южная Осетия, а также пропуск Донбасской юридической академии.

Он проходил службу в батальоне боевиков "Восток" и жил в Донецке. 

Читайте такжеБывшего милиционера приговорили к семи годам тюрьмы за участие в нападениях "ДНР"

"В связи с конфликтом с представителями милиции "ДНР" покинул подконтрольную террористам территорию. Приехал добровольно на пропускной пункт "Марьинка" с целью покаяться в совершенных мною преступлениях", - сказал мужчина.

Пограничники уточняют, что в ходе конфликта с милицией "ДНР" задержанный боевик использовал оружие.

Сейчас его передали сотрудникам Нацполиции. Также о нем проинформировали СБУ.

Как сообщал УНИАН,во время боевого столкновения с боевиками под Троицким бойцы АТО взяли в плен российских наемников. Украинские военные рассказали, что медики 2-го батальона оказали раненым сторонникам "ЛНВ" первую медицинскую помощь. Двое из них находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Один от полученных ранений скончался.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter