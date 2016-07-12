Воевавший на стороне "ДНР" россиянин сам пришел к украинским пограничникам "покаяться" в преступлениях (видео)

Об этом сообщается на сайте ГПСУ.

В ходе проверки у 30-летнего мужчины нашли также паспорт непризнанного государства Южная Осетия, а также пропуск Донбасской юридической академии.

Он проходил службу в батальоне боевиков "Восток" и жил в Донецке.

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"В связи с конфликтом с представителями милиции "ДНР" покинул подконтрольную террористам территорию. Приехал добровольно на пропускной пункт "Марьинка" с целью покаяться в совершенных мною преступлениях", - сказал мужчина.

Пограничники уточняют, что в ходе конфликта с милицией "ДНР" задержанный боевик использовал оружие.

Сейчас его передали сотрудникам Нацполиции. Также о нем проинформировали СБУ.