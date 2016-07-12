Воевавший на стороне "ДНР" россиянин сам пришел к украинским пограничникам "покаяться" в преступлениях (видео)
На контрольном посту "Марьинка" в Донецкой области пограничники задержали гражданина России, который воевал в составе "ДНР".
Об этом сообщается на сайте ГПСУ.
В ходе проверки у 30-летнего мужчины нашли также паспорт непризнанного государства Южная Осетия, а также пропуск Донбасской юридической академии.
Он проходил службу в батальоне боевиков "Восток" и жил в Донецке.
Читайте такжеБывшего милиционера приговорили к семи годам тюрьмы за участие в нападениях "ДНР"
"В связи с конфликтом с представителями милиции "ДНР" покинул подконтрольную террористам территорию. Приехал добровольно на пропускной пункт "Марьинка" с целью покаяться в совершенных мною преступлениях", - сказал мужчина.
Пограничники уточняют, что в ходе конфликта с милицией "ДНР" задержанный боевик использовал оружие.
Сейчас его передали сотрудникам Нацполиции. Также о нем проинформировали СБУ.