НАБУ задержало замглавы "Укрзализнычпостача" и еще двух чиновников-фигурантов дела по хищению госсредств

Как сообщает пресс-служба бюро, раскрыта схема завладения государственными средствами во время проведения "Укрзализнычпостачем" госзакупок.

В течение 2015 года служебные лица "Укрзализнычпостача" совместно с представителями субъектов хозяйствования искусственно завышали стоимость предметов закупки на сумму свыше 20 млн грн (при цене договора поставки около 55 млн грн), обеспечивали оплату, легализовали полученные средства.

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Задержанные подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Готовятся ходатайства об избрании подозреваемым мер пресечения.

Уголовное производство по факту завладения государственными средствами во время проведения государственных закупок государственного предприятия "Укрзализнычпостач" было начато детективами НАБУ в январе 2016 года.

ГП "Укрзализнычпостач" осуществляет централизованные закупки для нужд железнодорожной отрасли, в том числе запчасти и нефтепродукты.