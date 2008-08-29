Донецкие депутаты ополчились на Гарри Поттера

11:46, 29 августа 2008
Общество
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Гастрит для головы?

Гарри ПоттерВ Донецке на сессии Ворошиловского районного совета депутаты приняли решение рекомендовать школам района исключить из программы по зарубежной литературе книги английской писательницы Джоан К. РОУЛИНГ о Гарри Поттере.

Как передает корреспондент УНИАН, инициатором данного решения выступил известный в городе бизнесмен, депутат райсовета Александр АДАМОВ. Вместо книг о мальчике-волшебнике он предложил включить в школьную программу по зарубежной литературе книгу шведской писательницы Астрид Линдгрен «Пеппи Длинный Чулок». Депутаты райсовета поддержали данное предложение.

Как считает А.АДАМОВ, «добрые произведения автора «Карлсона, который живет на крыше» и «Мио, мой Мио» учат детей любви и дружбе, уважению к окружающим людям».

По мнению депутата, «современные бестселлеры – это литературный фастфуд, который несет гастрит для головы».

«Сегодня все делается для того, чтобы превратить некогда самую образованную нацию в низкоквалифицированные трудовые ресурсы для других стран, бездумных потребителей дешевой продукции», - заявил А.АДАМОВ.

 

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