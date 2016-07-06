Суд арестовал "янтарного" зампрокурора Ривненщины с правом внесения залога в сумме 9,5 миллиона гривень

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Facebook.

«Арестованы еще двое участников «янтарной» преступной организации с правом внесения залога соответственно (заместителя прокурора области - 9,5 млн грн, двум другим - по 5 млн грн)», - написал он.

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За несколько часов до того Матиос сообщил об аресте Голосеевским районным судом одного из подозреваемых по «янтарному» делу членов преступной организации с правом внесения залога в размере 5 млн грн.

Как сообщал УНИАН, на территории Ровенской области проводится операция "Янтарь", в которой задействованы 300 оперативников МВД и СБУ. Продолжаются обыски квартир и мест работы подозреваемых в создании преступной группы.

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В организации незаконной добычи янтаря подозреваются 32 человека. Уже задержаны четыре человека, в том числе заместителя прокурора Ровенщины, который возглавлял преступную группу. Его главными помощниками были руководитель и сотрудник структурного подразделения облуправления СБУ. В группу также входили начальник внутренней безопасности областной полиции и его подчиненный, действующие и бывшие сотрудники полиции, председатели двух райгосадминистраций, двое руководителей районных прокуратур, руководители лесхозов, а также представители криминалитета.

Ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в Киев направлены четыре задержанных по «янтарному» делу, а пятый был задержан в Киеве. Остальные из 32-х подозреваются «в тех или иных правонарушениях, в том или ином участии в организованном преступном сообществе».

По словам Луценко, в отношении этих лиц также будет избираться мера пресечения.