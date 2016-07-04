Операция "Янтарь": Луценко отстранил прокурора Ривненской области от должности (фото, видео)

Об этом генпрокурор сказал во время визита в Ривне, сообщает местная журналистка Виктория Мамотюк в Facebook.

По ее словам, глава ГПУ планирует полностью сменить руководство прокуратуры области.

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В то же время, по словам пресс-секретаря Луценко Ларисы Сарган, задержан заместитель прокурора области Андрея Боровика, который подозревается в организации преступной группировки по незаконной добыче янтаря на Ривненщине.

Пресс-служба СБУ в Твиттере сообщила о задержании подполковника спецслужбы за прикрытие незаконной добычи янтаря.

В ведомстве также добавили, что во время обыска у заместителя прокурора Ривненской области нашли коллекцию часов стоимостью свыше 100 тыс. долларов.

"123 обыска по области, обыскивают заместителя прокурора области Андрея Боровика, проводят обыски у руководителей отделов полиции в северных районах области. Сейчас обыскивают "Укртехнопостач". Прокурор области отстранен от работы. Работают 300 правоохранителей, вроде тихонько, без шума и пыли. Луценко с Грицаком обещают ехать на Полесье в места незаконной добычи", - сообщила она на своей странице в Facebook.

Луценко во время брифинга, который транслировал телеканал "Интер" заявил, что операция по задержанию Боровика готовилась совместно ГПУ, СБУ и МВД.

"Операция тщательно готовилась тремя ведомствами - ГПУ, СБУ, МВД. Ее удалось удержать в тайне. Сегодня будут проведены, я надеюсь, эффективные обыски. Также специальным транспортом подозреваемые будут доставлены в Киев. Сейчас происходит обыск у заместителя областного прокурора", - сообщил он.

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Генпрокурор также отметил, что параллельно происходит обыск у сотрудника Службы безопасности Украины. В свою очередь председатель СБУ Василий Грицак объяснил, почему у этого сотрудника проводятся обыски.

"Это серьезный сотрудник, который ранее работал на линии "К", а затем работал по линии контрразведки, но он оказался очень талантливым и эти старые привычки сказались ему. Он по линии службы безопасности организовал, так сказать, "крышевание" этого процесса и взаимодействие с другими правоохранительными органами", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Боровик задержан по подозрению в организации преступной группировке по добыче янтаря.