СБУ показала "сокровища" янтарной мафии в Ривненской области (фото)

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители изъяли у организаторов, "крышевальников" и скупщиков янтаря "черную бухгалтерию" нелегального бизнеса, сотни тысяч долларов, крупные суммы в других валютах, несколько десятков килограммов "солнечного камня" крупных фракций и оборудование для добычи.

Среди фигурантов дела - несколько глав райгосадминистраций и руководителей лесхозов Ривненской области, обыски у рядовых копателей правоохранители не проводили.

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Сейчас проверяется наличие у организаторов и других участников группировки банковских счетов и недвижимости за рубежом, продолжаются еще почти тридцать обысков.

Решается вопрос об избрании меры пресечения пяти организаторам нелегального бизнеса.

Как сообщал УНИАН, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко и председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявляют о задержании пятерых человек в Ривненской области в деле о незаконной добыче янтаря.