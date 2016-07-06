В Харькове активисты "Азова" забросали яйцами защитников обвиняемой в сепаратизме Александровской (фото)

Об этом сообщает NR.

Молодые люди держали в руках "Алла, прощай!", "Коммуняку на гілляку!", "Воровка должна сидеть в тюрьме", а также флаги Украины, "Правого сектора" и "Азова".

Напротив расположились сторонники Александрвоской (в основном - пенсионеры) с плакатами "Верните закон в Украину!", "Свободу Александровской!" и другими.

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Здание по периметру оцепили около 70 правоохранителей, часть из них стала кордоном между оппонентами. Когда в защитников коммунистки полетели яйца, полиция подогнала к зданию автобус и спрятала за ним людей. Позже стало известно, что полиция эвакуировала коммунистов из-под здания прокуратуры. Митинг хакончился.

Как сообщал УНИАН, 30 июня Киевский районный суд Харькова избрал Александровской меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога на 2 месяца. Бывшего народного депутата Верховной Рады Украины III-VI созывов от КПУ подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч.2 ст. 110 и ч.3 ст. 369 УК Украины).

По предварительным данным, Александровская и ее сын Александр пытались повлиять путем подкупа на руководство и депутатов местных советов. Местные избранники должны были за взятку в 9 тыс. долл. принять на сессиях обращение к Верховной Рады Украины и президента Украины о принятии изменений к Конституции по вопросам федерализации.

Защита экс-нардепа от КПУ Александровской подала апелляцию на ее арест.