В Харькове защита экс-нардепа от КПУ Александровской подал апелляцию на ее арест
В Харькове защита подозреваемой в посягательстве на территориальную целостность и независимость Украины экс-нардепа от ныне запрещенной Коммунистической партии Украины Аллы Александровской подал апелляцию на избрание ему меры пресечения в виде ареста.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил один из адвокатов Александровской Александр Шадрин.
По его словам, апелляция была подана вчера, 5 июля.
По мнению защиты, экс-нардепу была выдвинута необоснованная подозрение.
Рассмотрение жалобы назначено на 10:00 пятницы, 8 июля.
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Как сообщал УНИАН, 30 июня Киевский районный суд Харькова избрал Александровской меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога на 2 месяца.
Бывшего народного депутата Верховной Рады Украины III-VI созывов от КПУ подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч.2 ст. 110 и ч.3 ст. 369 УК Украины).
По предварительным данным, Александровская и ее сын Александр пытались повлиять путем подкупа на руководство и депутатов местных советов. Местные избранники должны были за взятку в 9 тыс. долл. принять на сессиях обращение к Верховной Рады Украины и президента Украины о принятии изменений к Конституции по вопросам федерализации.