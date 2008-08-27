Яценюк: наши дети должны знать о том, кто лидер нации

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК выступает за введение в школе должности заместителя директора по воспитательной работе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, такое предложение он высказал сегодня во время выступления на научно-практической конференции «Обеспечение реализации государственной политики по развитию образования в Ивано-Франковской области».

По его словам, это «поможет сформировать личность и контролировать воспитательный процесс».

«К сожалению, за годы независимости мы потеряли такое понятие, как ядро семьи», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

По его мнению, это произошло, в частности, через трудовую миграцию. «Дети остались без родителей, и сегодня как учитель, так и заместитель директора должны заменить эту функцию. Так сложились обстоятельства», - сказал председатель ВР, прибавив, что этот вопрос стоит поставить на повестку дня во время осуществления реформ в системе образования Украины.

Также А.ЯЦЕНЮК высказался за введение в школе новой дисциплины, которая бы знакомила учеников с выдающимися украинцами. «Наши дети должны знать о том, кто лидер нации, и кто им был, какой вклад сделали украинцы в мировую историю», - отметил он.