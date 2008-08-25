В ДТП погиб депутат Михаил Сирота
21:49, 25 августа 2008Общество
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По данным из милиции
|Михаил Сирота в Свято-Преображенском кафедральном соборе в Донецке, 7 апреля 2008 г.
По информации собеседника агентства, ДТП произошло около 21.30 на автодороге Киев-Одесса. Автомобиль, которым руководил М.СИРОТА, столкнулся “лоб в лоб” с ДЭУ “Ланос”.
Сейчас на месте события работают следственно-оперативные группы. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
Справка УНИАН. М.СИРОТА родился 17 июля в 1956 г. в Черкассах. Председатель Трудовой партии Украины, член депутатской фракции "Блок Литвина" (Народная Партия, Трудовая партия Украины) в Верховной Раде Украины, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики.
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