В ДТП погиб депутат Михаил Сирота

Сегодня в ДТП под городом Узин (Белоцерковский район Киевской области) погиб народный депутат Украины Михаил СИРОТА (член депутатской фракции "Блок Литвина"). Об этом УНИАН сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации собеседника агентства, ДТП произошло около 21.30 на автодороге Киев-Одесса. Автомобиль, которым руководил М.СИРОТА, столкнулся “лоб в лоб” с ДЭУ “Ланос”.

Сейчас на месте события работают следственно-оперативные группы. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Справка УНИАН. М.СИРОТА родился 17 июля в 1956 г. в Черкассах. Председатель Трудовой партии Украины, член депутатской фракции "Блок Литвина" (Народная Партия, Трудовая партия Украины) в Верховной Раде Украины, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики.