Суд не смог отстранить от должности прокурора сил АТО Кулика

В субботу, 2 июля судебное заседание по делу прокурора сил АТО Константина Кулика было прервано без вынесения решений. Об этом сообщают "Новости Донбасса".

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Субботнее заседание было назначено на 14:00, однако позже его перенесли на 16.00 из-за неявки подозреваемого. Соломенский районный суд также должен был избрать меру пресечения для прокурора АТО.

Судебные прения затянулись до 22:00. Суд принял решение продолжить рассмотрение дела 4 июля.

Как сообщал УНИАН, 29 июня детективы НАБУ по месту жительства военного прокурора сил АТО Кулика провели обыски, по окончанию которых осуществили сообщения ему о подозрении.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что не собирается защищать военного прокурора сил АТО Константина Кулика. Комментируя расследование Национального антикоррупционного бюро Украины по уголовному производству в отношении Кулика, Луценко подчеркнул, что "исповедует принцип, по которому в этой стране нет неприкасаемых, что относится, в полной мере, и к любому прокурору".

По его словам, НАБУ действует абсолютно правильно, поскольку имеет право изучать любые дела в отношении прокуроров и даже генпрокурора. "Кулика не собираюсь защищать, он будет отвечать, как и любой гражданин Украины, перед выдвинутыми по нему обвинениями", - заявил Луценко.

В то же время он добавил, что существует производство в отношении определенных действий НАБУ: "Я лично буду советоваться с руководством НАБУ, чтобы эти проверки не мешали нашей совместной работе по резонансным преступлениям высокопоставленных чиновников".