Луценко заявляет, что не собирается защищать прокурора сил АТО Кулика

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Комментируя расследование Национального антикоррупционного бюро Украины по уголовному производству в отношении Кулика, Луценко подчеркнул, что «исповедует принцип, по которому в этой стране нет неприкасаемых, что относится, в полной мере, и к любому прокурору». По его словам, НАБУ действует абсолютно правильно, поскольку имеет право изучать любые дела в отношении прокуроров и даже генпрокурора. «Кулика не собираюсь защищать, он будет отвечать, как и любой гражданин Украины, перед выдвинутыми по нему обвинениями», - заявил Луценко.

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В то же время он добавил, что существует производство в отношении определенных действий НАБУ: «Я лично буду советоваться с руководством НАБУ, чтобы эти проверки не мешали нашей совместной работе по резонансным преступлениям высокопоставленных чиновников».

Как сообщалось, НАБУ подозревает военного прокурора сил АТО Константина Кулика в незаконном обогащении. 29 июня детективы Бюро провели обыски по месту его жительства. После завершения следственных действий сыщики сообщили Кулику о подозрении. Прокуратура намерена просить суд отправить его под домашний арест.