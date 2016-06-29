НАБУ провело обыск у прокурора сил АТО Кулика - нардеп

Об этом сообщил народный депутат от "БПП" Валерий Карпунцов на своей странице в Facebook.

При этом он заявил, что этими действиями НАБУ срывает рассмотрение дела в отношении бизнесмена Сергея Курченко и его сообщников, поскольку Кулик как следователь сегодня "должен был представлять обвинение в апелляции по делам задержанных Сухомлина и Кошеля, проходящих по делам Сергея Курченко".

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"НАБУ срывает работу одного из главных следователей по делам Курченко. Сегодня утром следователи НАБУ пришли с обыском в квартиру следователя Константина Кулика, однако забыли вручить ему подозрение после того, как в квартире Кулика не было найдено ничего, что могло бы заинтересовать антикоррупционное бюро", - написал Карпунцов.

Таким образом, по словам депутата, "из-за собственных проколов и неподготовленности кадров НАБУ сделало заложником ситуации (Кулик в квартире – не выходит, чтобы не получить подозрение, и не явится из-за НАБУшников на суд)".

"То есть НАБУ хочет поддержки от Генпрокуратуры по делу Онищенко, а параллельно, сознательно или неосознанно, валит дела по Курченко", - отметил Карпунцов, добавив, что сейчас "у Кулика под дверью 15 человек, суд в обед. Вот такое антикоррупционное сотрудничество".

Как сообщалось, в начале января Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по факту приобретения главным военным прокурором сил АТО Константином Куликом дорогой недвижимости во время его работы в военной прокуратуре.