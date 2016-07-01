Под Киевом задержали председателя сельсовета, требовавшую взятку в 113 тысяч (фото)

Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновники требовали 113 тысяч гривень от коммерсанта за содействие в принятии сельсоветом решения о предоставлении разрешительной документации для размещения автомойки и газовой заправки.

Правоохранители задержали злоумышленников в кабинете председателя сельсовета во время получения первой части взятки в размере 15 тысяч гривень. Большую часть денег злоумышленники приказали перечислить на банковский счет.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении о подозрении и избрании для чиновника меры пресечения.

Продолжаются следственные действия.

Судя по фотографиям, опубликованным СБУ, речь идет о Вороньковском сельсовете.

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, председателем сельсовета на последних местных выборах была избрана Нина Яструб.