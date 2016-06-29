Директор Карпатского биосферного заповедника задержан на взятке в 1500 долларов

22:23, 29 июня 2016
Общество
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Правоохранители задержали директора Карпатского биосферного заповедника во время получения взятки в сумме 1500 долларов.

zak.gp.gov.ua

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

Деньги чиновник вымогал за содействие в передаче в аренду для осуществления хозяйственной деятельности помещения, используемого Карпатским биосферным заповедником.

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Теперь он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды) УК Украины. Проводятся первоочередные следственные действия.

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Чиновнику грозит наказание лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

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