Кровавый теракт в аэропорту Стамбула: раненых украинцев выписали из больниц

Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.

"Хорошие новости: раненых наших граждан уже выписали из больниц!" - отметил Боднар.

Читайте такжеВ МИД уточнили количество украинцев, пострадавших в результате теракта в Стамбуле

Как сообщал УНИАН, 28 июня в результате теракта в международном аэропорту Стамбула погибли 42 и ранены 239 человек. Среди погибших - одна украинка. Еще три человека (одна женщина и двое мужчин) находились в больницах Стамбула.