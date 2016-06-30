Кровавый теракт в аэропорту Стамбула: раненых украинцев выписали из больниц
17:11, 30 июня 2016Общество
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Генеральный консул Украины в Стамбуле Василий Боднар заявляет, что раненных украинцев, которые пострадали в результате теракта в аэропорту Ататюрк, выписали из больниц.
REUTERS
Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.
"Хорошие новости: раненых наших граждан уже выписали из больниц!" - отметил Боднар.
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Как сообщал УНИАН, 28 июня в результате теракта в международном аэропорту Стамбула погибли 42 и ранены 239 человек. Среди погибших - одна украинка. Еще три человека (одна женщина и двое мужчин) находились в больницах Стамбула.
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