Количество погибших при взрывах в аэропорту Стамбула выросло

Об этом в среду, 29 июня, сообщает Reuters.

По словам министра юстиции Бекира Боздага, в результате теракта 31 человек погиб, около 147 получили ранения.

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В свою очередь, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что количество погибших составляет 36 человек, множество пострадали, отмечает Reuters. Несколько человек имеют серьезные ранения

Атаки совершили трое смертников, рассказал губернатор Стамбула Васип Шахин.

Власти отмечают, что большинство погибших являются гражданами Турции, но иностранцы среди них также есть.

Как сообщал УНИАН, вечером 28 июня в Стамбуле в международном аэропорту Ататюрка в результате атаки смертников произошли два взрыва. По последним на тот момент данным, погибли 28 человек.