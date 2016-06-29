Турецкая полиция подозревает ИГ в теракте - Reuters
01:05, 29 июня 2016Мир
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Полиция считает, что за терактом в аэропорту Стамбула, в результате которого погибли 28 человек, стоит "Исламское государство".
REUTERS
Об этом передает Reuters со ссылкой на источники турецкого медиахолдинга Dogan News в полиции.
"За атакой стоит ИГ", - заявил источник Dogan News..
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В то же время один из турецких чиновников заявил Reuters, что еще слишком рано, чтобы назвать виновных и подтвердить такое утверждение.
Как сообщал УНИАН, вечером 28 июня в Стамбуле в международном аэропорту Ататюрка в результате атаки смертников произошли два взрыва.
По последним данным, погибли 28 человек.
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