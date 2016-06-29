Турецкая полиция подозревает ИГ в теракте - Reuters

Об этом передает Reuters со ссылкой на источники турецкого медиахолдинга Dogan News в полиции.

"За атакой стоит ИГ", - заявил источник Dogan News..

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В то же время один из турецких чиновников заявил Reuters, что еще слишком рано, чтобы назвать виновных и подтвердить такое утверждение.

Как сообщал УНИАН, вечером 28 июня в Стамбуле в международном аэропорту Ататюрка в результате атаки смертников произошли два взрыва.

По последним данным, погибли 28 человек.