В Украине сохранится сухая, жаркая погода

Завтра в Украине осадков не ожидается, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 26-31°; в южной, восточной части и в Днепропетровской области ночью 17-22°, днем 31-36°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 16-21°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 22-23 августа ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в Карпатах днем отдельные грозовые дожди. Ветер северный с переходом на восточный, 5-10 м/с, 23 августа в Карпатах местами порывы южного ветра 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30° (в Карпатах ночью 7-12°, днем 17-22°); в южной, восточной части и в Днепропетровской области ночью 16-21°, на побережье морей до 24°, днем 31-36°.

24 августа в западных, а днем местами и в северных и центральных областях кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков.

25 августа кратковременные дожди, местами грозы, лишь в восточных областях, Крыму и Приазовье преимущественно без осадков

Температура ночью 15-22° (25 августа в западных областях 10-14°); днем 26-32° (24 августа в южной и восточной части 31-36°), в западных, а 25 августа и в северных областях 19-25°.

В Киеве в четверг осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 14-16°, днем около 30°.

По области - переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 26-31°.

22-23 августа - переменная облачность. Без осадков. Ветер северный с переходом на восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 25-30°.

24-25 августа - кратковременные дожди, местами грозы, только ночью 24 августа преимущественно без осадков. Температура ночью 15-19°; днем 24 августа 26-31°, 25 августа 19-25°.