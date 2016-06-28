Во Львове с завтрашнего дня закрывают на ремонт несколько улиц

В среду на ремонт закрывают ул. Садовую, а в четверг – ул. Котляревского, Нечуя-Левицкого и Богдановскую. Об этом сообщили в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры.

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«В среду, 29 июня на ремонт закрывают ул. Садовую от ул. Петлюры до ул. Кульпарковской. В четверг, 30 июня на ремонт закрывают ул. Котляревского от ул. Генерала Чупринки до ул. Академика Сахарова и улицы Нечуя-Левицкого. Также с четверга будет непроездной ул. Богдановская на участке от ул. Золочевской до ул. Пластовой», - сообщили в горсовете.

Более подробную информацию о движении общественного транспорта обещают сообщить дополнительно.